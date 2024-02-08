Viral Haru Seorang Ibu Naik Pesawat Berangkat Haji, Ternyata Pilotnya Anaknya Sendiri

Viral seorang ibu pergi haji naik pesawat dipiloti anaknya sendiri. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

VIRAL haru seorang ibu naik pesawat berangkat haji yang ternyata pilotnya adalah anaknya sendiri. Ibu tersebut tidak menyangka hingga menangis terharu.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @teladan.rasul, tampak seorang pilot datang dari kokpit menuju tangga pintu masuk pesawat. Ia kemudian memeluk sang ibu yang hendak masuk.

Pilot itu kemudian memberikan pelukan dan mencium kepala sang ibu dengan kasih sayang. Mereka tampak saling menyayangi.

"Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk kami. Dia hanya bermimpi suatu saat nanti bisa terbang bersamaku. Mimpimu terwujud, bu. Begitu denganku. Tuhan memberkatimu, ibuku. Terima kasih banyak untuk kru yang luar biasa," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Diketahui bahwa pilot tersebut bernama Abdalla Muhammad Bahey. Dia masih berstatus seorang kopilot dari maskapai ternama di dunia.

Abdalla bersama krunya menyiapkan kejutan untuk sang ibu. Berpenampilan layaknya melakukan penerbangan resmi, tanpa diketahui ibunya mereka berada di satu pesawat.

Saat Abdalla menghampiri sang ibu, matanya tersebut penuh haru. Senyumnya tidak pernah luntur dari wajahnya.