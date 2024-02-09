Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Gemas Gadis Cilik Sapa Ayahnya yang Jadi Masinis Kereta Api, Beri Salam Love

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |14:21 WIB
Viral Gemas Gadis Cilik Sapa Ayahnya yang Jadi Masinis Kereta Api, Beri Salam Love
Viral gadis cilik menyapa ayahnya yang jadi masinis kereta api. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL gemas gadis cilik menyapa ayahnya yang menjadi masinis kereta api jarak jauh. Dia pun memberikan salam Love ala K-Pop kepada orangtuanya tersebut.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @amalianurha, tampak gadis cilik itu sedang memberikan salam love kepada ayahnya yang bertugas menjadi masinis kereta api.

Viral gadis cilik menyapa ayahnya yang jadi masinis kereta api. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dalam video viral singkat tersebut, anak itu sedang menunggu kereta ayahnya lewat di depannya. "Ayah," teriak si gadis cilik ketika kereta ayahnya melintas.

Dia melambaikan tangan kepada sang ayah. Bahkan, kepala ayahnya keluar dari jendela lokomotif kereta api untuk membalas sapaan putri kecilnya.

Sang ayah pun memberikan balasan sapaan Love kepada anaknya. "Tadi gini dia," ucap si gadis cilik sambil mempraktikan gerakan tangan sang ayah.

Senyum lebar pun terpancar dari wajah lucu gadis cilik tersebut. Dia dengan bangga berkata bahwa ayahnya lewat di depannya dengan memberikan salam Love kepadanya. 

Halaman:
1 2
