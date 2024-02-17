Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bikin Bengong! Abu Nawas Bisa Ngobrol dengan Penghuni Kuburan

Hantoro , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |07:19 WIB
Bikin Bengong! Abu Nawas Bisa Ngobrol dengan Penghuni Kuburan
Ilustrasi Abu Nawas ngobrol dengan penghuni kuburan bikin bengong orang-orang. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ABU Nawas dilihat oleh seorang warga sedang duduk di kuburan. Maka orang itu pun segera mendekati Abu Nawas.

Betapa herannya dia melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya di sebuah nisan kuburan. Lalu orang itu bertanya kepada Abu Nawas.

"Wahai Abu Nawas, apa yang engkau lakukan di sini?" tanya orang tersebut seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

"Aku sedang bercengkerama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku dan apabila telah tiada mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas.

Maksud perkataan Abu Nawas adalah dia lebih suka bersama orang mati di kuburan karena menurutnya orang mati tidak akan menyakitinya dan tidak pula akan menggunjingnya ketika kelak ia mati.

Kemudian Orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu sekarang harga-harga sandang, pangan, papan mulai naik? Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah agar harga-harga bisa terkendali?" 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
bengong Kuburan Abu Nawas
