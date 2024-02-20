Kemenag: Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan Digelar 10 Maret 2024

Ilustrasi Kemenag akan menggelar sidang isbat penetapan awal bulan Ramadhan 2024. (Foto: Okezone)

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1445 Hijriah pada 10 Maret 2024 Masehi. Sidang isbat bakal dilaksanakan di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan sidang isbat awal bulan Ramadhan 2024 akan digelar secara hybrid atau daring dan luring.

"Sidang isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah," ungkapnya di Jakarta, Senin 19 Februari 2024, dilansir Kemenag.go.id.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menambahkan, sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam.

Sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), beserta undangan lainnya.

"Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang," ujarnya.