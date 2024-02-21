Tata Cara dan Niat Mandi Sebelum Puasa Ramadhan 2024

TATA cara dan niat mandi sebelum puasa Ramadhan 2024 sangat penting diketahui seluruh Muslim. Saat hendak menyambut bulan Ramadhan, ada banyak tradisi yang perlu dilakukan, salah satunya adalah mandi wajib.

Pada bulan-bulan lain di luar bulan Ramadhan, banyak orang mungkin bersih-bersih dengan tata cara yang seadanya. Namun khusus untuk mandi khusus menyambut bulan suci terdapat tata cara dan juga niat khusus yang harus dipatuhi

Pada dasarnya, mandi sebelum bulan suci Ramadhan sama halnya seperti mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena junub. Banyak ulama sepakat bahwa suci dari hadas besar merupakan salah satu syarat sah puasa, namun sebagian ada pula yang menyebutnya makruh.

Kendati demikian, alangkah lebih baiknya untuk membersihkan diri dari hadas besar untuk mendapatkan pahala yang maksimal dari ibadah di bulan Ramadhan.

Adapun tata cara mandi sebelum puasa Ramadhan 2024 adalah dengan membasuh seluruh bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan menggunakan air. Namun sebelum itu, harus membaca niat mandi terlebih dahulu.