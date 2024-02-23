Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Ada Lafadz Allah di Lidah Bayi Ini, sang Ibu Terus Ucap Syukur

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |18:23 WIB
Viral Ada Lafadz Allah di Lidah Bayi Ini, sang Ibu Terus Ucap Syukur
Viral muncul lafadz Allah di lidah bayi perempuan ini. (Foto: Instagram @ohmeygatt)
A
A
A

VIRAL sebuah video yang memperlihatkan bayi memiliki tanda spesial pada tubuhnya. Itu terdapat pada lidahnya yang memunculkan lafadz Allah yang membuat ibunya terkagum-kagum.

Video viral tersebut dibagikan oleh akun Instagram @ohmeygatt yang memperlihatkan bayi wanita dengan kerudung coklat. Terlihat ibunya berusaha membujuk bayi tersebut agar mau membuka mulutnya. 

Viral muncul lafadz Allah di lidah bayi perempuan ini. (Foto: Instagram @ohmeygatt)

Saat mulutnya terbuka, terlihat dengan jelas garis putih yang membentuk lafadz Allah pada bagian depan lidah. Sontak ibu dari sang bayi pun kagum dengan apa yang dilihatnya, dan terus menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

“Anak umi, a… a… aaa…. Anak umi solihah. Masya Allah, Masya Allah, lidahnya lafadz Allah ya nak ya," ujar ibu dari bayi tersebut saat membujuk dan melihat lafadz Allah pada lidah sang bayi. 

1 2
Lidah lafadz Allah Bayi Viral
