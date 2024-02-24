Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Masya Allah, Mufti Mesir Puji Kualitas Ulama Pesantren Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |11:24 WIB
Masya Allah, Mufti Mesir Puji Kualitas Ulama Pesantren Indonesia
Mufti Mesir memuji kualitas ulama pesantren Indonesia. (Foto: Kemenag.go.id)
PENANGGUNG jawab program pelatihan Darul Ifta' Mesir Syekh Robi' memuji kualitas ulama muda dari berbagai pesantren di Indonesia. Para ulama muda tersebut adalah peserta pelatihan pembuatan fatwa. 

Kementerian Agama mengirim 50 ulama muda dari berbagai pesantren di Indonesia ke Mesir untuk mengikuti pelatihan pembuatan fatwa. Program ini berlangsung mulai 8 Februari hingga 8 Maret 2024 dan dibiayai dari Dana Abadi Pesantren Kemenag berkolaborasi dengan LPDP.

Kemenag berangkatkan 50 ulama pesantren ke Mesir untuk studi penguatan fatwa. (Foto: Kemenag.go.id)

"Ulama muda dari Indonesia yang berjumlah 50 orang, terbagi dalam dua kelas ini sangat istimewa (mumtaziyat). Keistimewaan itu salah satunya sering terjadi debat dalam setiap sesi. Mulai dari keragaman referensi kitab fiqih dan ushul fiqih hingga topik-topik dalam setiap kupas kasus," ujar Syekh Robi' di Mesir, Rabu 21 Februari 2024, dilansir Kemenag.go.id.

Hal tersebut disampaikan Syaikh Robi' pada saat menerima kunjungan kerja Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Rohmat Mulyana bersama delegasi di Kantor Darul Ifta' Kairo Mesir. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Mesir Pesantren Mufti Mesir Ulama
