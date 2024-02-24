Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Alhamdulillah, Qariah Indonesia Raih Juara di MTQ Internasional Ke-40 Iran

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |16:08 WIB
Alhamdulillah, Qariah Indonesia Raih Juara di MTQ Internasional Ke-40 Iran
Qariah Indonesia Nuriah Jurian Arga juara MTQ Internasional Ke-40 Iran. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

INDONESIA kembali menorehkan prestasi di ajang musabaqah tilawatil Qur'an (MTQ) internasional. Qariah Nuriah Jurian Arga asal Kalimantan Selatan meraih peringkat 3 di MTQ Internasional Ke-40 yang digelar pada 15–21 Februari 2024 di Teheran, Iran

Kasubdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Alquran dan Al Hadits Kementerian Agama Rijal Ahmad Rangkuty bersyukur atas torehan prestasi Nuriah Jurian Arga. Apalagi, MTQ Internasional Ke-40 di Iran ini merupakan gelaran yang sangat bergengsi.

Qariah Indonesia Nuriah Jurian Arga juara MTQ Internasional Ke-40 Iran. (Foto: Kemenag.go.id)

"Direktorat Penerangan Agama Islam menyambut dengan bahagia, bangga, atas prestasi yang diraih anak kita Nuriah pada MTQ Internasional Ke-40 di Iran. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi kita, karena kita tahu MTQ Internasional di Iran adalah gelaran yang sangat kompetitif dan sudah berjalan cukup lama," ujarnya di Jakarta, Sabtu (24/2/2024), dilansir Kemenag.go.id.

Ia mengatakan, untuk sampai ke Negeri Para Mullah, Nuriah harus melalui sejumlah tahapan, mulai babak penyisihan secara daring pada September dan Desember 2023, hingga fase final yang digelar secara luring di Teheran.

Dia mengungkapkan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Nasional memiliki penilaian dengan melihat siapa kompetitor dan kecenderungan penilaian. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/614/3063941/pemprov-kaltim-nilai-transaksi-ekonomi-mtq-2024-tembus-rp1-1-triliun-nRIPPNhA4l.jpg
Pemprov Kaltim: Nilai Transaksi Ekonomi MTQ 2024 Tembus Rp1,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/614/3063676/kalimantan-timur-raih-juara-umum-mtq-2024-VLgcfka7QM.jpg
Kalimantan Timur Raih Juara Umum MTQ 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/337/3063658/kemenag-g04B_large.jpg
Imam Besar Istiqlal Optimis MTQ ke-30 Kaltim Jadi Tolok Ukur Provinsi Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/340/3063123/mtq-Biqy_large.jpg
Driver Ojol di Samarinda Ketiban Rezeki saat Gelaran MTQ ke-30 Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/614/3063121/mtq-Pls3_large.jpg
Inspiratif! Kisah Muhammad Sholli Disabilitas Penghafal 30 Juz Alquran di MTQ ke-30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/340/3062970/mtq-NDuT_large.jpg
Ukhuwah Islamiyah Partisipan Bersatu saat Gelaran MTQ ke-30
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement