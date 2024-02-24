Alhamdulillah, Qariah Indonesia Raih Juara di MTQ Internasional Ke-40 Iran

INDONESIA kembali menorehkan prestasi di ajang musabaqah tilawatil Qur'an (MTQ) internasional. Qariah Nuriah Jurian Arga asal Kalimantan Selatan meraih peringkat 3 di MTQ Internasional Ke-40 yang digelar pada 15–21 Februari 2024 di Teheran, Iran.

Kasubdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Alquran dan Al Hadits Kementerian Agama Rijal Ahmad Rangkuty bersyukur atas torehan prestasi Nuriah Jurian Arga. Apalagi, MTQ Internasional Ke-40 di Iran ini merupakan gelaran yang sangat bergengsi.

"Direktorat Penerangan Agama Islam menyambut dengan bahagia, bangga, atas prestasi yang diraih anak kita Nuriah pada MTQ Internasional Ke-40 di Iran. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi kita, karena kita tahu MTQ Internasional di Iran adalah gelaran yang sangat kompetitif dan sudah berjalan cukup lama," ujarnya di Jakarta, Sabtu (24/2/2024), dilansir Kemenag.go.id.

Ia mengatakan, untuk sampai ke Negeri Para Mullah, Nuriah harus melalui sejumlah tahapan, mulai babak penyisihan secara daring pada September dan Desember 2023, hingga fase final yang digelar secara luring di Teheran.

Dia mengungkapkan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Nasional memiliki penilaian dengan melihat siapa kompetitor dan kecenderungan penilaian.