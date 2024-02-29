Apakah Muslim Boleh Mengonsumsi Kurma Produksi Israel?

APAKAH Muslim boleh mengonsumsi kurma produksi Israel? Salah satu penjual kurma terbesar di dunia adalah Israel. Kurma yang paling banyak diekspor Israel adalah Medjool.

Kurma jenis ini sangat populer di dunia karena teksturnya yang lembut, halus, manis. Kurma ini juga dikenal dengan sebutan King Date atau Diamond Dates.

Dilansir laman Samidoun, di Amerika Serikat, bahkan Muslim Amerika di Palestina (AMP), menyerukan boikot terhadap beberapa jenis kurma Israel.

AMP mencatat ekspor kurma Israel ke Amerika Serikat telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan menekankan pentingnya boikot terhadap pendapatan Israel.

Sebelumnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini merekomendasikan setiap Muslim semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk perusahaan pendukung Israel.

"Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghhindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme," tegas Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat 10 November 2023.