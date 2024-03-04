Viral Haru Geng Dokter Muda Abadikan Momen Sambil Bawa Foto Rekannya yang Meninggal

VIRAL haru geng dokter muda mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto di studio. Hebatnya, mereka membawa foto salah satu rekannya yang sudah meninggal dunia.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @tuyan53 ini, dalam video itu tampak sang pengunggah dan sahabat-sahabatnya melakukan foto studio usai dilantik menjadi dokter di momen kelulusan mereka.

BACA JUGA: Viral Muslimah Cantik Lolos Beasiswa Kedokteran Rusia Setelah 4 Kali Gagal Masuk Universitas Terbaik Indonesia

Namun ketika foto studio ini, mereka membawa pigura foto salah satu rekannya bernama Rafif yang meninggal dunia karena kecelakaan.

Masih memakai baju toga usai diwisuda dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, para dokter muda ini langsung pergi untuk foto studio.

Selain memakai baju toga, mereka juga berfoto bersama mengenakan jubah dokter yang identik dengan warna putih, hingga memakai baju operasi berwarna hijau.

Menariknya di momen foto studio ini mereka juga membawa sebuah pigura yang terdapat foto seorang sahabatnya yang meninggal karena kecelakaan. Mereka pun bergaya sambil menunjuk foto almarhum sahabatnya ini.