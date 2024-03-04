Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru Geng Dokter Muda Abadikan Momen Sambil Bawa Foto Rekannya yang Meninggal

Hantoro , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |15:03 WIB
Viral Haru Geng Dokter Muda Abadikan Momen Sambil Bawa Foto Rekannya yang Meninggal
Viral haru geng dokter muda berfoto studio sambil bawa foto rekannya yang meninggal. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL haru geng dokter muda mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto di studio. Hebatnya, mereka membawa foto salah satu rekannya yang sudah meninggal dunia.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @tuyan53 ini, dalam video itu tampak sang pengunggah dan sahabat-sahabatnya melakukan foto studio usai dilantik menjadi dokter di momen kelulusan mereka.

Viral haru geng dokter muda berfoto studio sambil bawa foto rekannya yang meninggal. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Namun ketika foto studio ini, mereka membawa pigura foto salah satu rekannya bernama Rafif yang meninggal dunia karena kecelakaan.

Masih memakai baju toga usai diwisuda dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, para dokter muda ini langsung pergi untuk foto studio.

Selain memakai baju toga, mereka juga berfoto bersama mengenakan jubah dokter yang identik dengan warna putih, hingga memakai baju operasi berwarna hijau.

Menariknya di momen foto studio ini mereka juga membawa sebuah pigura yang terdapat foto seorang sahabatnya yang meninggal karena kecelakaan. Mereka pun bergaya sambil menunjuk foto almarhum sahabatnya ini. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement