Viral PKL Basah Kuyup Pertahankan Gerobaknya dari Hujan Angin, Netizen Salut

VIRAL video pedagang kaki lima (PKL) basah kuyup susah payah mempertahankan gerobaknya dari terjangan hujan deras disertai angin kencang. Netizen pun salut melihatnya.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, video itu memperlihatkan para PKL basah kuyup susah payah mempertahankan gerobaknya dari embusan angin kencang di tengah hujan deras.

Terlihat ada tiga PKL memegangi gerobak gerobak miliknya di tengah hujan lebat dan angin kencang. Tampak PKL yang mengenakan celana pendek kaus putih mempertahankan satu gerobak. Sementara gerobak satunya dipertahankan oleh dua PKL.

Mereka tampak kesusahan mempertahankan gerobak miliknya di tengah hujan lebat dan angin kencang tersebut. Bahkan, plastik tempat menyimpan kemasan untuk dagangannya sampai terbawa angin.