Berapa Fidyah untuk Ibu Hamil yang Tidak Bisa Puasa Ramadhan?

Ilustrasi besaran fidyah untuk ibu hamil yang tidak bisa puasa Ramadhan. (Foto: Shutterstock)

BERAPA fidyah untuk ibu hamil yang tidak bisa puasa Ramadhan? Para ulama masih terjadi perbedaan pendapat, apakah ibu hamil dan menyusui harus qadha puasa, ataukah cukup fidyah, ataukah mesti menunaikan kedua-duanya?

Namun yang jelas jika ibu hamil dan menyusui merasa berat untuk berpuasa, entah khawatir pada bayi maupun dirinya sendiri, maka boleh tidak puasa Ramadhan.

Dilansir laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

"Sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui." (HR An-Nasa'i nomor 2274 dan Ahmad 5/29. Syekh Al Albani dan Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan hadits ini hasan)

BACA JUGA: Niat Bayar Fidyah untuk Ibu Hamil

Besaran Fidyah

Cara membayar fidyah utang puasa Ramadhan dengan memberi 1 mud makanan pokok kepada orang miskin. Adapun takaran 1 mud makanan pokok setara dengan 675 gram.

Waktu mengeluarkan fidyah boleh setiap hari yang ditinggalkan puasanya atau digabung pada akhir bulan Ramadhan. Adapun niatnya juga cukup diungkapkan dalam hati.

BACA JUGA: Cara Menghitung Fidyah Puasa Ramadhan

Perbedaan Pendapat Ulama

Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa para ulama dalam masalah qadha' dan fidyah bagi ibu hamil dan menyusui memiliki empat pendapat.

Pendapat pertama: Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, dan Sa’id bin Jubair berpendapat bahwa boleh keduanya tidak puasa dan ada kewajiban fidyah, namun tidak ada qadha' bagi keduanya.

Pendapat kedua: ‘Atho’ bin Abi Robbah, Al Hasan, Adh-Dhohak, An-Nakho'i, Az-Zuhri, Robi’ah, Al Awza’i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu ‘Ubaid, Abu Tsaur, dan ulama Zhahiri berpendapat keduanya boleh tidak puasa namun harus meng-qadha', tanpa ada fidyah. Keadaannya dimisalkan seperti orang sakit.

Pendapat ketiga: Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa keduanya boleh tidak puasa, namun wajib menunaikan qadha' dan fidyah sekaligus. Pendapat ini juga dipilih oleh Mujahid.

Pendapat keempat: Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil boleh tidak puasa, namun harus meng-qadha' tanpa ada fidyah. Tapi untuk wanita menyusui, ia boleh tidak puasa, namun harus meng-qadha' sekaligus menunaikan fidyah. Ibnul Mundzir setelah menyebutkan pendapat-pendapat ini, ia lebih cenderung pada pendapat 'Atho' yang menyatakan ada kewajiban qadha', tanpa fidyah. (Lihat Al Majmu’, 6: 178)