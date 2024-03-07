Jadwal Imsakiyah di DKI Jakarta Hari Jumat 8 Maret 2024 M/27 Syaban 1445 H

BERIKUT ini jadwal imsakiyah di DKI Jakarta pada hari Jumat 8 Maret 2024 Masehi/27 Syaban 1445 Hijriah. Sangat penting diketahui kaum Muslimin karena dapat membantu menunaikan amal ibadah seperti puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sangat besar kepada hamba-hamba-Nya yang mengerjakan sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Maka itu, jangan sampai melewatkannya.

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu 'anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: "Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650)