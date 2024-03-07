5 Fakta Denny Sumargo Tanya Cara Poligami ke Ustadz Khalid Basalamah, Jadi Tahu Syaratnya

ARTIS Denny Sumargo dan Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA membahas poligami menurut pandangan Islam. Poligami sendiri adalah seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.

Ada fakta-fakta menarik dari perbincangan Denny Sumargo dan Ustadz Khalid Basalamah tentang poligami ini. Berikut ini penjelasannya:

1. Tanya cara poligami

Denny Sumargo bertanya tentang hukum poligami kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian ia menanyakan cara poligami menurut Islam.

"Pertama umat-umat wanita ya ingin bertanya tentang poligami, karena kan poligami itu yang saya tahu sejarahnya itu kan dari Nabi. Nah di masyarakat banyak kalimat-kalimat bahwa berpoligami itu menjadi sebuah keharusan untuk wanita dalam Islam menerima hal itu. Pertanyaannya, apakah itu benar atau tidak, Ustadz?" kata Densu –sapaan akrabnya– seperti dilansir kanal YouTube-nya.

2. Poligami harus dilandasi ilmu yang cukup

Ustadz Khalid Basalamah mengatakan sejatinya melakukan poligami merupakan keputusan yang harus diiringi dengan ilmu yang cukup.

"Kalau poligami itu sebenarnya bahasan tertinggi dalam bab nikah dalam Islam. Jadi dimulai dari pernikahan dulu, tata caranya. Apa sesuai dengan agama, dari proses perkenalan, sampai proses pernikahan sampai kalau udah jadi suami istri, terus punya anak, hak anak-anak, pendidikan mereka, kemudian hak kerabat. Baru kemudian pindah level demi level sampai nanti masuk ke pembahasan poligami," kata Ustadz Khalid Basalamah.