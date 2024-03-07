Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Jadwal Imsakiyah Bandung 8 Maret 2024

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |10:21 WIB
Jadwal Imsakiyah Bandung 8 Maret 2024
Ilustrasi jadwal imsakiyah di Bandung. (Foto: Instagram @aadiditha)
A
A
A

BERIKUT ini jadwal imsakiyah di Bandung pada hari Jumat 8 Maret 2024 Masehi/27 Syaban 1445 Hijriah. Sangat penting diketahui kaum Muslimin karena dapat membantu menunaikan amal ibadah seperti puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sangat besar kepada hamba-hamba-Nya yang mengerjakan sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Maka itu, jangan sampai melewatkannya.

Ilustrasi jadwal imsakiyah. (Foto: Freepik)

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu 'anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: "Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650) 

Halaman:
1 2
