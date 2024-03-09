Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

5 Menu Buka Puasa Ramadhan Khas Arab Saudi, Rasanya Lezat Unik

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |12:43 WIB
5 Menu Buka Puasa Ramadhan Khas Arab Saudi, Rasanya Lezat Unik
Ilustrasi menu buka puasa Ramadhan khas Arab Saudi. (Foto: Freepik)




KETAHUI 5 menu buka puasa Ramadhan khas Arab Saudi berikut ini. Masya Allah, rasanya lezat dan unik sekali untuk orang-orang Indonesia. 

Arab Saudi dikenal memiliki kuliner beragam, dan cocok untuk menu buka puasa Ramadhan. Ciri khas penganan di sana mempunyai cita rasa bumbu dan rempah yang kuat. 

Tidak heran jika sejumlah hidangan lezat khas Arab Saudi menjadi makanan yang penting dicoba apabila berkunjung ke Negeri Minyak ini.

Sebagaimana telah Okezone himpun, berikut ini deretan menu buka puasa Ramadhan khas Arab Saudi yang memiliki rasa lezat dan unik. Sangat menarik dicoba. 

1. Falafel

Makanan khas Arab ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan perkedel. Bedanya, falafel yang terbuat dari daging giling biasanya disantap dengan salad, acar, saus atau roti pita. Konon, falafel juga memiliki latar belakang sejarah yang panjang. 

Falafel khas Arab Saudi. (Foto: Shutterstock)

2. Muttabaq

Muttabaq merupakan roti khas Arab Saudi yang berisi daging cincang, telur, dan daun bawang. Sekilas tampak seperti martabak, muttabaq memiliki tekstur luar yang sangat lezat dan renyah. Makanan ini dapat disajikan dengan cara digoreng atau dipanggang. 

Muttabaq kuliner khas Arab Saudi. (Foto: Shutterstock)

Halaman:
1 2 3
