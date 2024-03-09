Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Profil Tarekat Naqsabandiyah yang Sering Tentukan Ramadhan dan Lebaran Lebih Awal dari Pemerintah

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |09:07 WIB
Profil Tarekat Naqsabandiyah yang Sering Tentukan Ramadhan dan Lebaran Lebih Awal dari Pemerintah
Ilustrasi profil tarekat Naqsabandiyah. (Foto: Ahmad Ridwan Nasution/iNews/Okezone)
A
A
A

INILAH profil tarekat Naqsabandiyah, salah satu tarekat sufi yang memiliki sejarah panjang. Tarekat sufi ini berasal dari nama Bahaudin al-Bukhari an-Naqsyabandi.

Sebagaimana telah Okezone himpun, sejarah panjang tarekat Naqsabansiyah dimulai oleh seorang tokoh-tokoh Yusuf Hamdani dan Abdul Khaliq Ghajdawani pada abad ke-12. Para tokoh tersebut menjadi pengawal praktik-praktik spiritual, seperti meditasi dan doa dalam keheningan.

Ramadhan. (Foto: Xvector/Freepik)

Pada abad ke-14, tarekat ini diberi nama menjadi Bahaudin al-Bukhari an-Naqsybandi. Secara garis besar, nama Naqshbandi memiliki arti pemilik gambar atau tanda.

Seiring berkembangnya zaman, tarekat Naqsabandiyah juga mengalami perkembangan dengan terdapatnya cabang atau aliran yang masing-masing berbeda pemimpin spiritualnya.

Tarekat Naqsabandiyah menganggap silsilah sangat penting untuk melaksanakan kebenaran ajaran tarekat.

Maka itu, tarekat ini memiliki silsilah yang melibatkan guru dan murid yang terdiri dari para guru sufi yang dipercayai untuk mengajarkan ajaran dan pengetahuan rohaniah sehingga dapat diturunkan ke generasi berikutnya. 

Halaman:
1 2
