1 Ramadhan 1445 H Jatuh pada 12 Maret 2024 M, Menag Harap Jadi Momen Bersatu Usai Pemilu

Menag harap 1 Ramadhan 1445 H yang jatuh pada 12 Maret 2024 M jadi momentum bersatu usai pemilu. (Foto: Kemenag.go.id)

PEMERINTAH Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024 Masehi. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun berharap bulan puasa kali ini dapat menjadi momentum bersatu usai Pemilu 2024.

"Mari jadikan momentum Ramadhan bulan penuh rahmat ini untuk introspeksi diri, memperbanyak ibadah, dan kembali bergandengan tangan paska kontestasi politik," ucap Menag dalam sidang isbat di Jakarta, Ahad 10 Maret 2024.

"Perjuangan politik telah usai, sekarang mari berjuang meraih fitri," imbuhnya seperti dilansir Kemenag.go.id.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mempertajam perbedaan yang terjadi. Termasuk di antaranya perbedaan menentukan awal bulan Ramadhan 2024.

"Jika ada perbedaan itu biasa saja, termasuk beda menentukan awal Ramadhan. Mari saling menghormati, mari kita saling cari titik temu. Yang sama tidak dibedakan, yang beda tidak usah dipersamakan," ujar Gus Men –sapaan akrabnya.