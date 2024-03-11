Doa yang Dibaca saat di Hijr Ismail bagi Jamaah Haji dan Umrah

Ilustrasi doa yang dibaca saat di Hijr Ismail bagi jamaah haji dan umrah. (Foto: Freepik)

DOA yang dibaca saat di Hijr Ismail berikut ini sangat penting diketahui jamaah haji dan umrah. Hijr Ismail adalah tempat berbentuk setengah lingkaran yang terletak tepat di sisi Kakbah, Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Dahulu Hijr Ismail adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan suci Kakbah yang dibangun Nabi Ismail Alaihissallam.

Akibat terjadinya bencana alam yang sempat menghantam sebagian dinding Kakbah, maka ada pengurangan bangunan Kakbah yang saat ini lebih akrab dikenal sebagai Hijr Ismail.

Sehingga bisa disimpulkan, Hijr Ismail merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, karena masih merupakan bagian dari Kakbah.

Terlebih lagi jika jamaah haji dan umrah bisa menunaikan sholat 2 rakaat di tempat ini, pastinya meraih banyak keutamaan.