Niat Puasa Ramadhan 2024 Lengkap Tata Cara Mengamalkannya

NIAT puasa Ramadhan 2024 lengkap tata cara mengamalkannya dibahas dalam artikel ini. Niat puasa Ramadhan merupakan hal penting. Berniat bisa dilakukan pada malam hari, saat makan sahur, hingga sebelum masuk waktu Sholat Subuh.

Adapun hukum sahur adalah sunnah. Meski demikian, dianjurkan bagi setiap Muslim untuk menyantap hidangan sahur sebelum menunaikan ibadah puasa Ramadhan.

BACA JUGA: Doa dan Dzikir Jelang Buka Puasa Ramadhan 2024

BACA JUGA: Doa Buka Puasa Ramadhan yang Benar

Tentu ini bukan tanpa alasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan berkah yang baik dari setiap hidangan sahur yang disantap. Oleh karena itu, hendaknya melakukan sahur saat berpuasa meski hanya seteguk air.

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

Artinya: "Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air karena Allah dan malaikat-Nya bersholawat kepada orang yang makan sahur." (HR Ahmad 3: 44. Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan hadits ini shahih lighoirihi)