Pahala Memberi Makan Orang yang Berpuasa Ramadhan

INI pahala memberi makan orang yang berpuasa Ramadhan. Bulan Ramadhan adalah momen terbaik untuk beramal, sebab tersedia pahala yang sangat melimpah.

Banyak amalan berpahala besar yang bisa dilakukan ketika Ramadhan, salah satunya memberi makan orang yang berbuka puasa. Maka itu, sebisa mungkin tidak terlewatkan.

BACA JUGA: Ini Niat Puasa Ramadhan 2024

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan besarnya pahala memberi makan berbuka bagi orang yang puasa Ramadhan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

Artinya: "Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga." (HR Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah: 1746, dan Ahmad 5/192, dari Zaid bin Kholid Al Juhani. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan shahih. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini shahih)

Al Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa memberi makan buka puasa di sini boleh jadi dengan makan malam atau dengan kurma. Jika tidak bisa dengan itu, maka bisa pula dengan seteguk air.

Ath-Thobari rahimahullah menerangkan, "Barangsiapa yang menolong seorang mukmin dalam beramal kebaikan, maka orang yang menolong tersebut akan mendapatkan pahala semisal pelaku kebaikan tadi. Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam memberi kabar bahwa orang yang mempersiapkan segala perlengkapan perang bagi orang yang ingin berperang, maka ia akan mendapatkan pahala berperang. Begitu pula orang yang memberi makan buka puasa atau memberi kekuatan melalui konsumsi makanan bagi orang yang berpuasa, maka ia pun akan mendapatkan pahala berpuasa."