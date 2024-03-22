Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Doa ketika Lupa Baca Doa Makan

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |23:03 WIB
Doa ketika Lupa Baca Doa Makan
Ilustrasi doa ketika lupa membaca doa makan. (Foto: Freepik)
DOA ketika lupa baca doa makan. Sebagai seorang Muslim, sebelum makan diajarkan untuk berdoa dengan membaca Bismillah. Ini menjadi perisai untuk melindungi diri dari bahaya serta meraih keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bisa saja saat makan, seseorang lupa membaca doa Bismillah. Entah karena sudah lapar atau aroma makanan yang lezat sehingga membuat dia terburu-buru ingin menyantapnya dan lupa mengucap Bismillah

Lalu, bagaimana jika seorang sudah telanjur makan tapi lupa membaca doa Bismillah?

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA membagikan solusinya. Apabila seorang Muslim lupa membaca Bismillah sebelum makan, hendaknya ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa aakhirohu

Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

Artinya: "Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan: 'Bismillaahi awwalahu wa aakhirohu (dengan nama Allah pada awal dan akhirnya)'." 

(HR Abu Dawud nomor 3767 dan At-Tirmidzi: 1858. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan sahih. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini sahih) 

"Jika ia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal ia makan, setan buat dia lupa," tutur Ustadz Khalid dalam kanal YouTube-nya. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
