HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Setelah Tahalul: Bacaan Latin, Arab, Terjemahan Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |17:23 WIB
Doa Setelah Tahalul: Bacaan Latin, Arab, Terjemahan Indonesia
Ilustrasi doa setelah tahalul bagi jamaah haji dan umrah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA setelah tahalul bisa ketahui lengkap dalam artikel berikut ini. Tahalul artinya keluar dari keadaan ihram. Tahalul ada dua macam, yakni tahallul awwal (tahallul shugro) dan tahalluts tsani (tahallul kubro).

Tahalul awal atau tahallul awwal dilakukan ketika telah melakukan: (1) lempar jumrah pada hari Nahr (10 Dzulhijjah), (2) mencukur atau memendekkan rambut.

Jika telah tahallul awwal, maka sudah boleh melakukan seluruh larangan ihram, seperti memakai minyak wangi, memakai pakaian berjahit, dan yang masih tidak dibolehkan adalah yang berkaitan dengan istri.

Tahalluts tsani ditambah dengan melakukan thawaf ifadhah (yang termasuk thawaf rukun). Ketika telah tahalluts tsani, maka telah halal segala sesuatu termasuk jimak (hubungan intim) dengan istri (Fiqhus Sunah, 1: 500).

Doa Tahallul

Sebagaimana telah Okezone himpun, berikut ini bacaan doa tahallul, sebelum maupun sesudahnya:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِكُلِّ شَعْرٍ نْورًا يَوْمَ القِيَامَةِ

Arab latin: Allahummaj'al likulli sya'ratin nuuran yaumal qiyaamati.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang dipotong ini pada hari kiamat nanti." 

Halaman:
1 2
