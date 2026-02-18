Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Jogja Hari Ini Lengkap dengan Bacaan Doanya

WARGA Jogja sudah mulai menyiapkan diri menyambut Ramadhan 2026 dengan mencari jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa untuk wilayah Jogja. Informasi akurat ini menjadi panduan penting agar ibadah puasa bisa dijalankan dengan tertib, khusyuk, dan sesuai ajaran Islam.

Waktu imsak menjadi penanda akhir sahur sebelum adzan Subuh menggema. Sementara waktu berbuka puasa (iftar) adalah momen bahagia untuk memecah puasa dengan rasa syukur atas rezeki Allah SWT. Mengetahui jadwal ini membantu umat Muslim menjaga disiplin dan ketenangan selama bulan suci.

Sementara itu, hendaknya saat buka puasa Muslim harus disegerakan ketika mendengar adzan maghrib di wilayah setempat. Kedua waktu tersebut penting diketahui untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."