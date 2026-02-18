WARGA Jogja sudah mulai menyiapkan diri menyambut Ramadhan 2026 dengan mencari jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa untuk wilayah Jogja. Informasi akurat ini menjadi panduan penting agar ibadah puasa bisa dijalankan dengan tertib, khusyuk, dan sesuai ajaran Islam.
Waktu imsak menjadi penanda akhir sahur sebelum adzan Subuh menggema. Sementara waktu berbuka puasa (iftar) adalah momen bahagia untuk memecah puasa dengan rasa syukur atas rezeki Allah SWT. Mengetahui jadwal ini membantu umat Muslim menjaga disiplin dan ketenangan selama bulan suci.
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى
Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.
Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."