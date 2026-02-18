Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Jogja Hari Ini Lengkap dengan Bacaan Doanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:59 WIB
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Jogja Hari Ini Lengkap dengan Bacaan Doanya
Ilustrasi.
A
A
A

WARGA Jogja sudah mulai menyiapkan diri menyambut Ramadhan 2026 dengan mencari jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa untuk wilayah Jogja. Informasi akurat ini menjadi panduan penting agar ibadah puasa bisa dijalankan dengan tertib, khusyuk, dan sesuai ajaran Islam.

Waktu imsak menjadi penanda akhir sahur sebelum adzan Subuh menggema. Sementara waktu berbuka puasa (iftar) adalah momen bahagia untuk memecah puasa dengan rasa syukur atas rezeki Allah SWT. Mengetahui jadwal ini membantu umat Muslim menjaga disiplin dan ketenangan selama bulan suci.

Sementara itu, hendaknya saat buka puasa Muslim harus disegerakan ketika mendengar adzan maghrib di wilayah setempat. Kedua waktu tersebut penting diketahui untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/618/3202256//ilustrasi-moip_large.jpg
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Bogor 2026 Lengkap dengan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/618/3202244//ilustrasi-Dwx5_large.jpg
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Jakarta 2026 dan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/614/3125410//imsakiyah-5hVr_large.jpg
Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, Sholat Jabodetabek Hari Ini 2025 Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/614/3124345//buka_puasa-0EwS_large.jpg
Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, Sholat Ramadhan Daerah Jakarta dan Sekitarnya 2025 Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/614/3124341//puasa-8QRd_large.jpg
Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, Sholat Tangerang dan Tangsel Hari Ini 2025 Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/614/3124327//buka_puasa-yRcq_large.jpg
Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, Sholat Depok dan Bekasi Hari Ini 2025 Lengkap
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement