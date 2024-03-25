Perbanyak Amalan Ini di 10 Hari Kedua Bulan Ramadhan

AKTIVITAS yang kita jalani membuat hari-hari di bulan Ramadhan terasa berlalu begitu cepat. Tiba di sepuluh hari kedua bulan Ramadhan tentu menjadi saat-saat yang berharga. Sebab, belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadhan berikutnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan waktu yang sama kepada kita hamba-Nya, yaitu 24 jam dalam sehari. Kita hanya perlu memilih, apakah ingin memaksimalkan ibadah dan amal shaleh, atau terjebak dalam waktu yang sempit.

Tidak ada satu pun manusia yang bisa memajukan atau memundurkan waktu. Tapi kita bisa mengingat kembali, "Hal apa saja yang sudah kita lakukan pada sepuluh hari pertama bulan Ramadhan? Amalan apa saja yang sudah kita maksimalkan?"

Maka, ayo ambil kesempatan dari banyaknya peluang kebaikan di bulan Ramadhan. Tidak ada yang sulit selagi niat ibadah kita ditujukan hanya kepada-Nya. Kita dapat memulai dari hal yang paling sederhana.

Memperbanyak Saling Tolong-menolong

Dalam Surat Al Maidah Ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam berbuat dosa. Begitupun, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mencontohkan umatnya agar mengedepankan sikap dermawan, terutama pada bulan Ramadhan (HR Bukhari).

Tentunya, perbuatan ini tidak dimaknai secara sempit hanya dengan harta, serta tidak terbatas dilakukan kepada sesama umat Islam namun juga antar-umat. Sesuaikan saja dengan kemampuan. Misalnya, berbagi takjil atau makanan buka puasa.

Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, "Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya." (HR At-Tirmidzi)