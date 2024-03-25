Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Bacaan Doa Sebelum dan Sesudah Makan Sahur Ramadhan Lengkap Keistimewaannya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |04:06 WIB
Bacaan Doa Sebelum dan Sesudah Makan Sahur Ramadhan Lengkap Keistimewaannya
Ilustrasi doa sebelum dan sesudah makan sahur Ramadhan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA sebelum dan sesudah makan sahur puasa Ramadhan lengkap keistimewaannya ada dalam artikel ini. Waktu sahur tidak hanya digunakan untuk menyantap makanan, bisa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc memaparkan keistimewaan makan sahur bahwa berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

Info grafis waktu mustajab berdoa di bulan Ramadhan. (Foto: Okezone)

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

Artinya: "Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR Bukhari nomor 1923 dan Muslim: 1095)

Dalam kitab-kitab hadits, tidak ada doa khusus ketika makan sahur. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih terkemuka; misalnya Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Empat Madzhab; hanya dicantumkan doa berbuka namun tidak dicantumkan doa sahur. 

Halaman:
1 2 3
