Jadwal Sholat Rabu 27 Maret 2024 M/16 Ramadhan 1445 H

JADWAL sholat hari Rabu 27 Maret 2024 Masehi/16 Ramadhan 1445 Hijriah di semua daerah Indonesia ada di sini. Bisa memudahkan saat hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

BACA JUGA: Doa dan Dzikir Malam Nuzulul Quran

BACA JUGA: 2 Cara Mendapat Hikmahnya Nuzulul Quran

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.16

Subuh: 04.26

Zuhur: 11.47

Asar: 14.53

Magrib: 17.49

Isya: 18.57

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.29

Asar: 15.43

Magrib: 18.31

Isya: 19.40