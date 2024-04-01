Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Jadwal Imsakiyah Jakarta Selasa 2 April 2024 M/22 Ramadhan 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |00:02 WIB
Jadwal Imsakiyah Jakarta Selasa 2 April 2024 M/22 Ramadhan 1445 H
Ilustrasi jadwal imsakiyah Jakarta. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JADWAL imsakiyah Jakarta hari Selasa 2 April 2024 Masehi/22 Ramadhan 1445 Hijriah. Mari diketahui untuk memudahkan menunaikan amal ibadah seperti puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid. 

Jadwal imsakiyah Jakarta juga bisa dijadikan panduan melaksanakan puasa Ramadhan. Kemudian membantu mengerjakan amalan ibadah berpahala besar lainnya di bulan Ramadhan penuh berkah.

Info grafis keutamaan sholat tahajud di bulan Ramadhan. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." (Quran Surat Al Baqarah (2) Ayat 183) 

1 2
