Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

3 Lafadz Doa Buka Puasa Ramadhan seperti Diajarkan Nabi Muhammad

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |17:05 WIB
3 Lafadz Doa Buka Puasa Ramadhan seperti Diajarkan Nabi Muhammad
Ilustrasi doa buka puasa Ramadhan 2024. (Foto: Istimewa/Muslimvibe)
A
A
A

INILAH tiga lafadz doa buka puasa Ramadhan 2024 seperti diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Bacaan doa ini dibaca ketika sudah masuk waktu buka puasa Ramadhan atau puasa lainnya.

Dijelaskan dalam Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan  bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada umatnya untuk menyegerakan buka puasa.

Ilustrasi doa buka puasa Ramadhan. (Foto: Freepik)

Hal itu seperti diterangkan dalam riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

Artinya: "Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100)

Kemudian dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ عجِّلوا الفطرَ

Artinya: "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/330/3176378/doa-wYpU_large.jpg
Hukum dan Adab Berdoa di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/618/3175570/doa-kC0s_large.jpg
Bacaan Doa untuk Melupakan Mantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/618/3175554/doa-j1av_large.jpg
Kumpulan Doa Terhindar dari Zalimnya Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/618/3175402/doa-XDKW_large.jpg
Berdoa Pakai Bahasa Arab Lebih Baik, Benarkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/618/3175353/timnas_indonesia-67wP_large.jpg
Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/618/3175255/doa-UlvD_large.jpg
3 Doa agar Selamat dari Bencana dan Malapetaka
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement