Bacaan Doa Buka Puasa Ramadhan dan Sunnah-sunnahnya

BACAAN doa buka puasa Ramadhan dan sunnah-sunnahnya berikut ini sangat penting diketahui semua Muslim. Amalan ini dibaca ketika sudah masuk waktu buka puasa Ramadhan atau puasa lainnya.

Dijelaskan dalam Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada umatnya untuk menyegerakan buka puasa.

BACA JUGA: Tata Cara Sholat Idul Fitri Sendiri di Rumah Lengkap Niat hingga Doanya

Hal itu seperti diterangkan dalam riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

Artinya: "Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100)

Kemudian dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ عجِّلوا الفطرَ

Artinya: "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)

Berikut ini bacaan doa buka puasa Ramadhan atau puasa lainnya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Doa 1

Doa pertama yang diamalkan yakni membaca Basmallah. Dibaca sebelum meneguk air untuk membatalkan puasa.

بِسْمِ اللَّهِ

Arab latin: Bismillah.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah."

Membaca Basmallah ini berdasarkan hadits shahih:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

Artinya: "Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala. Dan jika ia lupa, hendaklah ia membaca 'Bismilaahi awalahu wa aakhirahu'." (HR Tirmidzi dan Abu Dawud)