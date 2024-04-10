Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Niat Mandi Idul Fitri 2024 Lengkap dengan Hukumnya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |04:10 WIB
Niat Mandi Idul Fitri 2024 Lengkap dengan Hukumnya
Ilustrasi niat mandi Idul Fitri 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERIKUT ini niat mandi Idul Fitri 2024 lengkap dengan hukumnya. Adapun niat cukup diungkapkan dalam hati. Para ulama mengatakan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah.

Dalam hal niat mandi Idul Fitri tentu saja mesti dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat. Dalam hadits dari 'Umar bin Al Khattab, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." (HR Bukhari nomor 1 dan Muslim: 1907)

Info grafis amalan sunnah sebelum Sholat Idul Fitri. (Foto: Okezone)

Mandi Idul Fitri

Mandi ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran memang disunnahkan. Dalil tentang hal ini adalah hadits sahabat Al Faakih bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِى هَذِهِ الأَيَّامِ.

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam biasa mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Arafah, dan Al Faakih sendiri selalu memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari itu." (HR Ibnu Majah nomor 1316) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/330/3127639/silaturahmi-fgSj_large.jpg
Urutan Silaturahmi saat Idul Fitri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/614/3127140/lebaran-evPb_large.jpg
Lebaran 2025 Tanggal 30 atau 31 Maret?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/330/3126466/sholat_id-n4fq_large.jpeg
5 Contoh Khutbah Idul Fitri 2025 yang Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/614/3125795/idul_fitri-vGsO_large.jpg
1 Syawal 1446 H Jatuh pada Tanggal Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/614/3123647/dirjen_bimas_islam_abu_rokhmad-wvdC_large.jpg
Sidang Isbat Tetapkan Idul Fitri 1446 H Digelar 29 Maret 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/614/3075171/daftar-hari-besar-islam-kapan-libur-lebaran-2025-76RGQss1O5.jpg
Daftar Hari Besar Islam, Kapan Libur Lebaran 2025?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement