HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Abu Nawas Bikin Jin Raksasa Minta Ampun Ketakutan, Jurus yang Dipakai Aneh Banget!

Hantoro , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |06:15 WIB
Abu Nawas Bikin Jin Raksasa Minta Ampun Ketakutan, Jurus yang Dipakai Aneh Banget!
Ilustrasi Abu Nawas bikin jin raksasa jahat minta ampun ketakutan. (Foto: Istimewa/Okezone)
ABU Nawas mendengar kabar ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa itu sangat jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya bakal dibunuh dengan cara sadis.

Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat.

Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja," ujar warga tersebut seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

"Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran.

"Perbukitan itu sangat angker. Ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut.

Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain," pikirnya.

Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat.

"Hai manusia, lancang sekali kau kemari! Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat.

"Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas.

"Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku, siapa pun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberi tahu.

"Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas.

"Oh jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu!" ancam jin raksasa jahat.

"Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah.

"Omong kosong! Kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat.

"Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. 

