HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Dzikir Paling Dahsyat, Sangat Disukai Allah dan Dapat Menghapus Dosa meski Seluas Lautan

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:16 WIB
Bacaan Dzikir Paling Dahsyat, Sangat Disukai Allah dan Dapat Menghapus Dosa meski Seluas Lautan
Ilustrasi bacaan dzikir paling dahsyat sangat disukai Allah Ta'ala dan dapat menghapus dosa-dosa. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN dzikir paling dahsyat. Dzikir atau doa berikut paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui, hendaknya mengamalkannya setiap saat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Dihimpun dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa dzikir adalah ibadah yang sangat mulia. Di antara fadilah membaca dzikir yakni bisa lebih menenangkan diri. Kemudian keutamaan lainnya masih sangat banyak. 

Di antara dzikir paling dahsyat yang bisa dirutinkan setiap saat, dibaca agar lisan terus basah dengan dzikrullah adalah empat kalimat mulia, yaitu (1) Subhanallah, (2) Alhamdulillah, (3) Laa ilaha illallah, (4) Allahu akbar.

Berikut ini beberapa hadits yang membahas keutamaan dzikir: 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Hadits 1 

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لاَ يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

"Dari Samuroh bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda, 'Ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah: (1) Subhanallah, (2) Alhamdulillah, (3) Laa ilaaha illallah, dan (4) Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai'." (HR Muslim Nomor 2137) 

Hadits 2 

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ».

"Dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam telah bersabda: Sesungguhnya membaca subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaha illallah, wallahu akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar) adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari'." (HR Muslim Nomor 2695) 

1 2 3
