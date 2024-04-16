Kerjai Balik Orang yang Suka Bohong, Abu Nawas Menang Telak

ABU Nawas suatu hari sedang mencari arah jalan yang benar. Ketika itu pria bernama lengkap Abu Ali al Hasan bin Hani al Hakami ini kaget setelah suasana santainya buyar saat sahabat-sahabatnya berkunjung ke rumah.

Mereka mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggir Kota Baghdad. Mereka berangkat dengan menaiki keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan.

Di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan. "Setahu saya, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas," ucap salah seorang teman Abu Nawas bernama Solhan seperti dilansir nu.or.id.

"Kamu tahu enggak jalan ke hutan wisata tujuan kita?" tanya Abdurrahman sahabat Abu Nawas lainnya.

"Itu dia, saya enggak tahu," jawab Solhan.

"Wah, bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita enggak kembali ke rumah," ujar Abdurrahman.

"Tunggu, saya punya dua sahabat di dekat daerah ini," ungkap Zain sahabat Abu Nawas lainnya.

Abu Nawas masih diam seribu bahasa. Zain mengatakan, dua sahabatnya itu saudara kembar. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena wajahnya sangat mirip.

Teman yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan.

"Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas.

"Tidak," jawab Zain singkat.