Lucu Banget! Abu Nawas Dituduh Mencuri Keledai tapi Abu Jahal yang Dipenjara

ABU Nawas dikenal suka menolong, tapi ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas.

Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, tapi selalu gagal. Tentu saja hal ini membuatnya makin benci kepada Abu Nawas. Sampai suatu ketika Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia hendak menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat.

Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas.

Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya.

Tidak lama kemudian datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak.

"Maling, maling, keledaiku dicuri maling," teriak Abu Jahal pura-pura panik seperti dilansir kanal YouTube Humor Sufi Official.

Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal.

"Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya.

"Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal.

"Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain.

"Enggak sih, karena waktu aku memergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya.

"Lho ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masak iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya.

"Yah namanya orang lagi khilaf, apa pun pasti dilakukannya, apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja, pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi.

Akibat hasutan Abu Jahal ini para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asyik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana.

"Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung.

"Sudah kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal.

Dalam hati Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas.

Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat.

"Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja.

"Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal.