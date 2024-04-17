Dompet Dhuafa Yogyakarta Gelar Program Borong Ratusan Porsi Dagangan UMKM

RAMADHAN merupakan bulan istimewa. Menjadi momentum untuk kita semua mendapatkan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Di bulan penuh berkah ini, Dompet Dhuafa Yogyakarta bersama TOKOPEDIA melangsungkan aksi borong dagangan UMKM pada hari Kamis 4 April 2024 di sebuah warung soto Jalan Madubronto Nomor 35 Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Aksi borong warung UMKM dengan memborong warung soto milik Ibu Hibah sebanyak 100 porsi soto, 100 minuman, serta gorengan. Kemudian kami bagikan kepada pengguna jalan atau para warga yang sedang mencari takjil untuk menu berbuka puasa.

Kurang dari 60 menit, menu soto, gorengan, serta minuman sudah terbagikan kepada warga secara gratis.

Adit selaku penanggung jawab kegiatan borong dagang UMKM mengungkapkan bahwa aksi ini diadakan sebagai upaya untuk mendapatkan keberkahan berlimpah di bulan Ramadhan dengan melakukan aksi sosial berbagi dari borong dagang UMKM untuk para warga pencari menu berbuka puasa. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Alhamdulilah acara borong dagangan UMKM berjalan dengan lancar. Semoga dengan aksi ini memberi keberkahan untuk kita semua, dan untuk besok dan seterusnya semoga dagangannya laku laris-manis," tutur Adit.