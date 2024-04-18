Cuma Abu Nawas yang Bisa! Bulu di Tubuh Domba Diketahui Jumlahnya

ABU Nawas suatu hari bertemu tiga orang cerdas tapi sombong. Ketiganya sangat pintar, namun sayangnya suka sekali menantang orang-orang yang ditemui.

Ketika itu tiga orang sombong tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk setempat berusaha menghalangi tiga orang itu, tapi tidak tahu harus bagaimana hingga akhirnya dilaporkan kepada Abu Nawas, karena mereka yakin bisa menandinginya.

Lalu Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan tiga orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya.

Satu dari tiga orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?"

Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah. Pusat bumi ada di bawah kakiku."

Namun ketiga orang sombong itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu.

"Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas seperti dikutip dari kanal YouTube Ansor Umar.

Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya.

Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah.