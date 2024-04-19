Okezone.com Berbagi Mushaf Alquran ke Musholla Al Anshor Bantaran dan Al-Mujahidin Payaman Banjarnegara

Pemberian Mushaf Alquran kepada ibu pengajian di Musholla Al Anshor, Bantaran, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah, (Foto: Kemas Irawan/Okezone)

BULAN Ramadhan menjadi bulan berbagi dan mencari berkah. Bertepatan dengan ulang tahun ke-17, Okezone.com berbagi mushaf Alquran ke Musholla Al Anshor Bantaran dan Musholla Al-Mujahidin Payaman, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Aktivitas berbagi mushaf Alquran merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Okezone setiap tahun.

Ndjisam, pengurus Musholla Al Anshor Bantaran, mengucapkan terima kasih kepada Okezone.com dan berharap semoga Aluqran ini bisa memberikan berkah dan barokah untuk yang memberikan dan membacanya.

"Insya Allah pemberian Alquran akan berguna dan bermanfaat untuk kita semua, saya mengucapkan terima kasih," kata Ndjisam kepada Okezone.

Tidak hanya di masjid, Alquran ini juga disalurkan kepada ibu-ibu pengajian yang rutin menggelar acara mengaji bersama setiap pekan. "Biar lebih bermanfaat juga disalurkan kepada ibu-ibu yang rutin menggelar pengajian," tuturnya.

Dia berharap, pembagian mushaf ini bisa terus dilakukan karena akan sangat berguna kepada musholah atau masjid. "Semoga terus berlanjut dan banyak yang akan menerima manfaatnya," katanya.