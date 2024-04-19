JADWAL sholat Sabtu 20 April 2024 Masehi/11 Syawal 1445 Hijriah di Indonesia. Sangat memudahkan kaum Muslimin saat ingin menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.09
Subuh: 04.19
Zuhur: 11.40
Asar: 14.57
Magrib: 17.41
Isya: 18.50
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.56
Subuh: 05.06
Zuhur: 12.22
Asar: 15.41
Magrib: 18.18
Isya: 19.28
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.36
Subuh: 04.46
Zuhur: 12.05
Asar: 15.23
Magrib: 18.04
Isya: 19.13