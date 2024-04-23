Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Gak Perlu Berenang, Abu Nawas Bisa Seberangi Lautan Luas dengan Mudah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |06:24 WIB
Gak Perlu Berenang, Abu Nawas Bisa Seberangi Lautan Luas dengan Mudah
Ilustrasi Abu Nawas dengan mudah menyeberangi lautan luas tanpa perlu berenang. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas tiba-tiba dipanggil Baginda Raja. Ternyata Raja punya tugas yang harus Abu Nawas selesaikan. Tugas ini terbilang aneh dan mustahil.

"Misi apa itu, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas kepada Raja dengan penuh penasaran seperti dilansir kanal YouTube Tabassam Official.

"Begini, kau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas, tapi sayang tidak pernah ada satu orang pun sanggup menyeberanginya. Apakah kau mau berenang ke sana?" tanya Baginda Raja.

Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia tergagap. Kemudian dengan sangat terpaksa berujar, "Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia."

Pertemuan selesai. Abu Nawas menggerutu begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik, tanda stres sedang hinggap.

Selanjutnya si cerdik ini berjalan gontai ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali Abu Nawas menarik napas dalam-dalam.

Pikirannya masih kalut, ketika dia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia coba mencari ide menyiasati misi yang mustahil tersebut.

Pada waktu itu Abu Nawas melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas.

Seketika itu juga, kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma kepengin makan yang enak-enak. Senyumnya pun terkembang. Tampaknya dia telah menemukan ide cemerlang.

Abu Nawas lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti.

Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Dia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas pergi. 

Halaman:
1 2
