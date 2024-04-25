Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Zita Anjani Dihujat Netizen Gara-Gara Unggah Foto Produk Kopi Pro-Israel Menutupi Kakbah

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |17:25 WIB
Viral Zita Anjani Dihujat Netizen Gara-Gara Unggah Foto Produk Kopi Pro-Israel Menutupi Kakbah
Viral Zita Anjani foto produk kopi pro-Israel menutupi Kakbah. (Foto: Instagram @zitaanjani)
A
A
A

BARU-baru ini khalayak ramai dikejutkan dengan unggahan viral Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani di akun media sosial Instagram-nya. Netizen dibuat geram setelah dia mengunggah foto produk kopi yang tengah ramai diboikot banyak orang akibat terafiliasi dengan Israel.

Dalam foto tersebut Zita Anjani yang sedang di Tanah Suci Makkah untuk beribadah umrah memperlihatkan sedang berada di atas gedung tinggi yang menghadap langsung ke bangunan suci Kakbah.

Namun, tangan Zita menunjukkan sedang memegang kopi dari brand Starbuck. Sayangnya, produk kopi pro-Israel itu menutupi Kakbah.

"Lagi makan malam ehh ada yang kasih kopi, menurut kalian gimana guys?" tulis Zita Anjani dalam unggahan viral tersebut. 

Hal ini membuat publik menyayangkan dan kecewa dengan aksi seorang wakil rakyat tersebut. Sebagai Muslimah, Zita dianggap tidak mendukung aksi boikot produk-produk pro-Israel yang telah menzalimi sesama saudara Muslim di Gaza, Palestina.

Ditambah lagi, unggahan foto produk kopi pendukung Israel itu menutupi bangunan suci Kakbah yang menjadi kiblat umat Islam dunia. 

Viral Zita Anjani foto produk kopi pro-Israel menutupi Kakbah. (Foto: Instagram @zitaanjani)

"Di tempat mulia, harusnya Anda dimuliakan mbak. Kalo itu tidak terjadi, Anda harusnya mikir mbak," tulis pemilik akun @muslimvox***** di kolom komentar.

"Mbaa, I feel sorry for you. Kok saya kasihan sama mbak yah? Saya baru cek nih, infonya anggota DPR eh atau apa ya? Dan anak orang beken Indonesia? Tapi kok minim empati? Kok bisa mikir begitu? Ih beneran saya kasihan. Trus jadi mikir itu bisa jadi 'wakil rakyat' gimana caranya kok bisa ya, ya ampun," ungkap @ratrinur*****. 

"Tokoh publik seharusnya lebih bijak dalam bersosial," beber @kiboo*****.

"Bener, mungkin masih ada orang yang beli produk-produk dari Israel, tapi cara Anda yang salah, Anda langsung memamerkan produk itu depan Kakbah langsung seakan akan Anda menentangnya," tambah akun @jun*****.

"Ini nyari sensasi, supaya viral, rame atau gimana ya? Ya apa pun itu, Hadanallah... Allahu Yahdik," komentar @adit*****.

"Postingan seperti ini menyakiti hati semua orang di dunia yang sedang sakit karena setiap hari harus melihat penderitaan bangsa Palestina. Boikot memang pilihan masing-masing, tapi sebagai public figure harusnya punya kesadaran untuk tidak memberi dukungan di medsos pada produk yang terang-terangan mendukung zionis Israel. Ini bertentangan dengan sikap negara Indonesia yang berdiri bersama Palestina. Hal seperti ini membuka mata kita ttg nilai yg dianut, dan bs jd pertimbangan apakah layak mendapat dukungan," tulis @ikhwan*****. 

