HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Samarinda Terpilih Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2024

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |19:25 WIB
Samarinda Terpilih Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2024
Ilustrasi Samarinda terpilih menjadi tuan rumah MTQ Nasional 2024. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KOTA Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2024. Kegiatan ini akan digelar pada bulan September mendatang.

Lokasi dan waktu penyelenggaraan disepakati serta ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Persiapan MTQ Nasional ke-30 di Jakarta pada Rabu 24 April 2024.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Ahmad Zayadi mengatakan MTQ Nasional 2024 mengusung tema "Mewujudkan Masyarakat Cinta Al-Qur'an untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Nusantara".

"Kementerian Agama sebagai penanggung jawab akademik dari proses-proses ini tentu punya komitmen untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan MTQ," ungkapnya, dikutip dari Kemenag.go.id, Kamis (25/4/2024). 

Halaman:
1 2
