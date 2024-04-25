Samarinda Terpilih Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2024

KOTA Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2024. Kegiatan ini akan digelar pada bulan September mendatang.

Lokasi dan waktu penyelenggaraan disepakati serta ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Persiapan MTQ Nasional ke-30 di Jakarta pada Rabu 24 April 2024.

Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Ahmad Zayadi mengatakan MTQ Nasional 2024 mengusung tema "Mewujudkan Masyarakat Cinta Al-Qur'an untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Nusantara".

"Kementerian Agama sebagai penanggung jawab akademik dari proses-proses ini tentu punya komitmen untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan MTQ," ungkapnya, dikutip dari Kemenag.go.id, Kamis (25/4/2024).