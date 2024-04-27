Jadwal Sholat Hari Ahad 28 April 2024 M/19 Syawal 1445 H

Ilustrasi jadwal sholat di seluruh daerah Indonesia. (Foto: Shutterstock)

JADWAL sholat hari Ahad 28 April 2024 Masehi/19 Syawal 1445 Hijriah di Indonesia. Bisa membantu setiap Muslim ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

BACA JUGA: Kisah Koh Steven Dipanggil Syekh Sudais karena Islamkan 300 Pekerja Tiongkok di Arab Saudi

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.40

Asar: 14.57

Magrib: 17.41

Isya: 18.50

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.56

Subuh: 05.06

Zuhur: 12.22

Asar: 15.41

Magrib: 18.18

Isya: 19.28

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.36

Subuh: 04.46

Zuhur: 12.05

Asar: 15.23

Magrib: 18.04

Isya: 19.13