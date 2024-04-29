Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Ketika Abu Nawas Bikin Santri-santrinya Sakit Mulut karena Terus-terusan Ketawa

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |06:30 WIB
Ketika Abu Nawas Bikin Santri-santrinya Sakit Mulut karena Terus-terusan Ketawa
Ilustrasi Abu Nawas bikin santri-santrinya sakit mulut karena terus-terusan ketawa. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas membuat santri-santrinya sakit mulut karena terus-terusana ketawa. Sampai-sampai sosok cerdas nan humoris itu dijuluki guru badut.

Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang pintar dan cerdik. Kepribadian itu pun tersebar ke seluruh wilayah negeri, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Demikian dikutip dari laman Kalam Sindonews.

Sayangnya, tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam.

Seketika suasana menjadi hening, Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku.

"Tidak ada buku anatomi yang lebih baru?" ucap Abu Nawas menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku.

"Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih!" protes pelajar itu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement