Ketika Abu Nawas Bikin Santri-santrinya Sakit Mulut karena Terus-terusan Ketawa

ABU Nawas membuat santri-santrinya sakit mulut karena terus-terusana ketawa. Sampai-sampai sosok cerdas nan humoris itu dijuluki guru badut.

Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang pintar dan cerdik. Kepribadian itu pun tersebar ke seluruh wilayah negeri, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Demikian dikutip dari laman Kalam Sindonews.

Sayangnya, tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam.

Seketika suasana menjadi hening, Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku.

"Tidak ada buku anatomi yang lebih baru?" ucap Abu Nawas menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku.

"Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih!" protes pelajar itu.