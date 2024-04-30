Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Sembuh dari Sakit Berkat Baca Alquran, Artis Davina Karamoy Putuskan Masuk Islam

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |22:30 WIB
Sembuh dari Sakit Berkat Baca Alquran, Artis Davina Karamoy Putuskan Masuk Islam
Artis cantik Davina Karamoy ungkap masuk Islam setelah sembuh dari sakit berkat baca Alquran. (Foto: Instagram Davina Karamoy)
ARTIS cantik Davina Karamoy menceritakan perjalanan spiritualnya hingga memutuskan mantap masuk Islam. Perempuan berusia 21 tahun ini mengungkapkan mulai mendapat hidayah Islam ketika sedang sakit dan membaca Alquran Surat Al Isra Ayat 44–46.

Davina Karamoy mengungkapkan saat itu dirinya mulai membaca kitab suci Alquran, padahal masih berstatus non-Muslim. Ini karena sang bunda yang beragama Islam memberinya sepenggal ayat tersebut.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ibunda Davina Karamoy meyakini jika Surat Al Isra itu bisa menghilangkan rasa sakit yang sedang diderita sang putri.

"Waktu itu pertama kali sempat sakit demam tinggi. Mamaku Muslim, dia kasih Al Isra Ayat 44–46 dan itu kata mama surat benteng, disuruh dibaca. Kebetulan aku masih Kristen, jadi aku baca latinnya aja," beber Davina Karamoy di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2
