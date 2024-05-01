Biodata Dr Zakir Naik, Ulama Ternama Dunia Ahli Ilmu Tauhid dan Perbandingan Agama

Ilustrasi biografi Dr Zakir Naik ulama ternama dunia ahli ilmu tauhid dan perbandingan agama. (Foto: Reuters)

BIODATA Dr Zakir Naik dibahas Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Ia merupakan ulama atau penceramah agama Islam asal India yang berfokus pada ilmu tauhid dan perbandingan agama.

Dihimpun Okezone, Dr Zakir Naik memiliki nama lengkap Zakir Abdul Karim Naik. Ia lahir pada 18 Oktober 1965 di Mumbai, India, dan merupakan keturunan Suku Konkani.

Dari sisi keluarga, Dr Zakir Naik menikah dengan Muslimah bernama Farhat. Mereka dikaruniai dua anak bernama Fariq Naik dan Rusyda Naik.

Dalam riwayat pendidikan, Dr Zakir Naik bersekolah di St Peter's High School di Mumbai. Kemudian bergabung dengan Kishinchand Chellaram College dan mempelajari kesehatan di Rumah Sakit Nasional Topiwala serta Rumah Sakit Nair Mumbai.

Ia kemudian menerima gelar MBBS di Universitas Mumbai. Pada tahun 1991, Dr Zakir Naik berhenti bekerja sebagai dokter medis dan beralih di bidang dakwah Islam.

Dr Zakir Naik mengatakan terinspirasi oleh Ahmed Deedat yang telah aktif di bidang dakwah selama lebih dari 40 tahun. Menurut dia, tujuannya adalah berkonsentrasi pada remaja Muslim berpendidikan yang mulai meragukan agamanya sendiri dan merasa agamanya telah kuno, selain itu untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang Islam.

Thomas Blom Hansen, seorang sosiolog yang menjabat posisi akademik di berbagai universitas, telah menulis bahwa Dr Zakir Naik mengabadikan Alquran serta hadits dalam berbagai bahasa.

Dia juga berpergian ke berbagai negara untuk membicarakan Islam bersama para teolog. Ini telah menjadikannya sangat terkenal di lingkungan Muslim dan non-Muslim dunia.

Meskipun biasa berbicara kepada ratusan atau kadang ribuan hadirin, justru rekaman video ceramahnya yang banyak didistribusikan. Perkataannya biasa direkam dalam bahasa Inggris untuk disiarkan pada akhir pekan di sejumlah jaringan televisi di lingkungan Muslim Mumbai dan di saluran Peace TV.

Topik yang Dr Zakir Naik bicarakan mencakup Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern hingga Islam dan kepercayaan lain.

Dalam setiap dakwahnya Dr Zakir Naik selalu membangkitkan kembali dasar-dasar Islam yang kebanyakan tidak disadari umat Islam. Ia berdakwah dengan cara yang santun tanpa doktrin-doktrin kekerasan dan lebih pada pendekatan serta penelaran untuk memahami Islam.