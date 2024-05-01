Ini Lokasi Makam Imam Bukhari di Uzbekistan yang Ditemukan Berkat Jasa Presiden Soekarno

Lokasi makam Imam Bukhari di Uzbekistan yang ditemukan berkat jasa Presiden Soekarno. (Foto: Istimewa/Dok Ahmet Pocanoglu)

LOKASI makam Imam Bukhari di Uzbekistan yang ditemukan berkat jasa Presiden Soekarno dibahas Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Tempat dimakamkannya ahli hadits tersebut berada di Desa Khartank, Kota Samarkand, Uzbekistan.

Seperti telah Okezone himpun, Republik Uzbekistan memang memiliki banyak keunikan. Negara di Asia Tengah yang terkurung daratan ini juga menyimpan banyak sejarah peradaban Islam masa lalu.

Salah satu situs sejarah Islam yang sangat populer di Uzbekistan adalah makam Imam Bukhari, perawi hadits terbaik yang pernah ada.

Uzbekistan merupakan negara dua benua karena wilayahnya masuk daratan Asia Tengah dan Eropa Timur. Uzbekistan dulunya bagian dari Uni Soviet sebelum merdeka pada tahun 1991.

Ketika berkunjung ke Uzbekistan, kaum Muslimin bisa menemukan banyak pilihan kuliner roti. Pasalnya, roti menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat di sana.