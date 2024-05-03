Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Alien Memang Ada di Luar Bumi? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |09:39 WIB
Alien Memang Ada di Luar Bumi? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap
Ilustrasi informasi alien di luar bumi dibahas Alquran dan sains. (Foto: Istimewa/SciTechDaily)
A
A
A

ALQURAN dan sains telah lama membahas keberadaan makhluk luar angkasa atau sering disebut alien. Namun dari sisi sains, sejumlah ilmuwan masih mempelajari kehidupan lain di antariksa.

Berdasarkan "Buku Tafsir Ilmi, Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta" yang disusun Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama (2015), diungkapkan bahwa kata "man" dalam kitab suci Alquran Surat Ar-Ra'd Ayat 15 merupakan kata ganti untuk makhluk berakal.

Info grafis sains buktikan bulan menjauhi bumi layaknya keterangan Alquran. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Alquran:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Artinya: "Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari." (QS Ar-Ra'd: 15) 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
