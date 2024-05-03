Alien Memang Ada di Luar Bumi? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

ALQURAN dan sains telah lama membahas keberadaan makhluk luar angkasa atau sering disebut alien. Namun dari sisi sains, sejumlah ilmuwan masih mempelajari kehidupan lain di antariksa.

Berdasarkan "Buku Tafsir Ilmi, Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta" yang disusun Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama (2015), diungkapkan bahwa kata "man" dalam kitab suci Alquran Surat Ar-Ra'd Ayat 15 merupakan kata ganti untuk makhluk berakal.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Alquran:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Artinya: "Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari." (QS Ar-Ra'd: 15)