Jadwal Sholat Awal Pekan Senin 13 Mei 2024 M/5 Dzulqa'dah 1445 H

Ilustrasi jadwal sholat awal pekan hari Senin ini. (Foto: Shutterstock)

JADWAL sholat awal pekan Senin 13 Mei 2024 Masehi/5 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Insya Allah memudahkan semua umat Islam di Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.07

Subuh: 04.17

Zuhur: 11.38

Asar: 14.58

Magrib: 17.38

Isya: 18.49

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.55

Subuh: 05.05

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.14

Isya: 19.25

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.35

Subuh: 04.45

Zuhur: 12.03

Asar: 15.23

Magrib: 18.01

Isya: 19.11