HOME MUSLIM TIPS HAJI

Cegah Dehidrasi, Jamaah Haji Indonesia Diimbau Banyak Minum Air Putih

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |11:28 WIB
Cegah Dehidrasi, Jamaah Haji Indonesia Diimbau Banyak Minum Air Putih
Ilustrasi Kemenag imbau jamaah haji Indonesia 2024 banyak minum air putih untuk cegah dehidrasi di Tanah Suci. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengimbau jamaah haji Indonesia 2024 banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi saat berada di Tanah Suci Makkah dan Madinah.

Dilaporkan bahwa cuaca di Arab Saudi sangat panas dan kering. Sehingga, jamaah haji sering tidak berkeringat saat beraktivitas, kadang juga jarang buang air kecil.

Ilustrasi Kemenag imbau jamaah haji Indonesia 2024 banyak minum air putih untuk cegah dehidrasi di Tanah Suci. (Foto: Kemenag.go.id)

Kondisi ini perlu mendapat perhatian semua jamaah haji. Di tengah cuaca yang panas dan kering, mereka perlu memperbanyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi.

Kepala Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKIH) Daker Madinah Karmijono menjelaskan, jamaah haji harus mempertimbangkan kondisi di Arab Saudi yang berbeda dengan keadaan di Tanah Air.

"Banyak jamaah haji yang tidak sadar sudah mengalami dehidrasi saat beraktivitas di Saudi," bebernya, Ahad 12 Mei 2024, di KKHI Madinah.

Ia mencontohkan jamaah haji sering merasa jarang buang air kecil. Kondisi itu bisa terjadi karena mengalami dehidrasi.

"Itu tanda-tanda dehidrasi. Seharusnya jamaah haji buang air kecil minimal setiap jam. Hal ini sebagai tanda tubuh terhidrasi dengan baik," ungkapnya seperti dikutip dari Kemenag.go.id

Telusuri berita muslim lainnya
